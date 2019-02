A carregar o vídeo ...

Os moradores de São Pedro de Sintra ainda se lembram dos preparativos para a abertura do Em Banho Manel, em finais de fevereiro de 2008. Manuel Luís Goucha, nos ecrãs desde 1979, estava empenhado em conciliar a carreira na TV com o negócio de restauração. O prédio de esquina, outrora taberna, seria um luxo. "Foi mais de um ano de obras. Modificou tudo por dentro e ainda fez uma boite em cima", conta àJosé Figueira, 71 anos, nascido e criado na zona.Mas o projeto não vingou. O co-apresentador do Você na TV! transmitiu as quotas da empresa que explorava o espaço para Rui Oliveira (atual marido), em 2010, e a insolvência veio três anos depois. Dívidas? Mais de meio milhão, segundo os autos consultados pelaOs negócios a par das carreiras na TV ou nos relvados estarão condenados? A atriz Rita Pereira quer assegurar que não, mas o fecho de quatro dos sete espaços da tapiocaria Beiju, no mês passado, é indicador de que algo poderá não estar bem. Trata-se de mais um caso recente de uma extensa lista de figuras públicas que arriscaram em projetos empresariais ambiciosos – e perderam. (A 20 de fevereiro, esta quarta-feira, e um dia depois do artigo daseguir para a gráfica, o apresentador da SIC João Manzarra anunciou nas redes sociais que fechou O Antigo Talho, por não ser "viável ter um negócio à distância". O restaurante vegan, em Lisboa, esteve aberto durante um ano e dois meses.)



Capa n.º 773