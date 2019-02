Atriz & Personagem: Luísa Cruz

É a primeira vez que a atriz de 56 anos, durante 10 ligada à Cornucópia e que no ano passado brilhou na telenovela Espelho d'Água, se arrisca num monólogo, "experiência que todos os atores deviam ter, porque os revela e à sua segurança, ou insegurança, em palco".



Está confiante no resultado, porque, "embora seja um trabalho diferente" de tudo o que já fez e de estar sozinha em palco - num cenário de Pedro Cabrita Reis -, se sente "muito acompanhada pela equipa". Mais: "Aquela ideia de se estar sem rede nos monólogos pode reverter a meu favor. A rede, o apoio, aqui, sou eu própria." Com uma ajuda, claro, do encenador, que no caso é João Botelho, com quem se tinha cruzado "uma única vez", representando "um pequeno papel" no Filme do Desassossego.



"Tem sido uma criação a dois", garante, referindo que quem os desafiou, a ambos, a fazer A Criada Zerlina, foi Luísa Taveira, da administração do CCB, onde estreia.



Personagem: Criada Zerlina



É uma personagem de ficção -, idealizada pelo alemão Hermann Broch numa obra que não se destinava originalmente ao palco mas cuja estrutura, com uma narradora a interpelar um confidente ausente, a que chama simplesmente A., que se lhe adequa na perfeição -, mas "podia perfeitamente existir", como defende Luísa Cruz, que a interpreta agora no CCB (e a 27 de março no Teatro Municipal de Bragança).



Aliás, aí reside o interesse do texto: "Levanta questões sociais importantes. A mim, interessa-me saber onde se encaixam e qual é a identidade destas pessoas, que falam delas próprias em função de outras, que vivem numa casa que não é sua, mas é a que têm e não são da família, mas é como se fossem."



Interpretada por Eunice Muñoz em 1988 (e em 1993), em Lisboa, e por Micaela Cardoso, em 2015, no Porto, A Criada Zerlina é a narrativa na primeira pessoa da paixão que a uniu à patroa e ao seu amante, desembocando num autorretrato que vai evoluindo - da subserviência à obsessão, ciúme e vingança.





Zerlina

Centro Cultural de Belém

Sala de Ensaio, Lisboa

De 21/2 a 6/3 • 21, 22, 23, 25, 26/2 e de 4 a 6/3, 21h • 24/2 e 3/3, 16h •

€14

O projeto não é dela, "mas veio na hora certa", afirmou à