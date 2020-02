As lágrimas de Quaden Bayles, um rapaz de nove anos que vive na Austrália, chocaram o mundo. O vídeo em que a mãe, Yarraka, mostra os efeitos do bullying que o filho sofre tornou-se viral. Entretanto, celebridades e pessoas de todo o mundo têm demonstrado o seu apoio à criança, que tem nanismo.

No vídeo, Quaden chora e pede uma corda para atentar contra a própria vida. A mãe filmou-o depois de o ter ido buscar à escola. "Vi um episódio de bullying, telefonei ao diretor, e quero que as pessoas – pais, educadores, professores – saibam que este é o efeito do bullying. Todos os dias, algo acontece. Outro episódio, mais bullying", diz a mãe de Quaden.





Na página de Instagram de Quaden, leem-se comentários que transmitem amor e apoio. "Se alguém te faz bullying, pelo menos diz que és famoso e que te amamos", lê-se.

Num comunicado, os familiares dizem-se gratos pela onda de apoio. "A família do Quaden Bayles queria agradecer a todos pela enorme demonstração de amor e apoio de tantas pessoas de todo o mundo. Devido ao enorme volume de mensagens, não conseguimos responder a todos pois precisamos de processar isto como família. Quaden está a sentir o amor e agora precisa de descansar. Estamos a encontrar-nos com as pessoas certas no poder para avançar com mudanças e tomar uma posição contra o bullying."

De Hugh Jackman a Mark Hamill: os apoios somam-se por todo o mundo

A equipa australiana de râguebi Indigenous All Star NRL filmou um vídeo para Quaden. "Estamos aqui para te apoiar", dizem.



The Indigenous #NRLAllStars are behind you Quaden! ?? pic.twitter.com/52RLy8SrSd — NRL (@NRL) February 20, 2020

Hugh Jackman, o ator que dá vida a Wolverine, também partilhou um vídeo para o rapaz no Twitter: "És mais forte do que pensas e aconteça o que acontecer, tens um amigo em mim."



Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953 — Hugh Jackman (@RealHughJackman) February 20, 2020

O comediante Brad Williams, que também tem a mesma condição de Quaden, angariou mais de 130 mil dólares para levar o rapaz e a sua família à Disneylândia. "Isto não é só para Quaden, é para qualquer pessoa que sofreu bullying na sua vida e que ouviu que não era bom o suficiente."



I’ve set up a GoFundMe to send brave Quaden and his mother to Disneyland. Let’s show a bullied kid that he is loved! https://t.co/vGLHQXzO0K — Brad Williams (@funnybrad) February 20, 2020

Eric Trump, o filho de Donald Trump, descreveu o vídeo como "absolutamente desolador".

Enes Kanter, jogador da NBA, convidou a família para ir a um jogo.

Mark Hamill, que deu vida a Luke Skywalker no cinema, escreveu no Twitter: "A crueldade é tão surpreendente quanto desoladora."



The cruelty is as astonishing as it is heartbreaking. — Mark Hamill (@HamillHimself) February 21, 2020

O ator Jon Bernthal também enviou uma mensagem a Quaden: "Tu inspiraste-nos e em nossa casa és um herói. Obrigado pela tua coragem, mantém-te forte, o mundo está a ver-te e tens tanto poder lindo."



Hey little man. For what it’s worth you have taught my family so much. You have inspired us and in our home you are a hero. Thank you for your courage, stay strong the world is watching and you have so much beautiful power. From me and my boys. We are with you and we thank you. https://t.co/QuTL0vvnor — Jon Bernthal (@jonnybernthal) February 20, 2020