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O maior cemitério de baleias é aqui

Raquel Lito
Raquel Lito 23:00
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Os restos mortais com mais de 5 milhões de anos estão no oceano Índico, a 7 mil metros de profundidade, e até alimentam vermes. Foram encontrados após 32 descidas de submarino.

Imagine uma expedição ao fundo do oceano Índico, até 7 mil metros de profundidade – uma distância que, na vertical, equivale a três travessias da ponte 25 de Abril. Chegar lá é uma odisseia, devido à falta de luz, às baixas temperaturas e às pressões muito elevadas. Só dentro de um submarino é possível descer até à remota Zona de Fratura Diamantina, a oeste da Austrália. Foi assim que uma equipa de investigadores liderada pela Academia Chinesa de Ciências chegou ao maior cemitério de baleias do mundo.

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