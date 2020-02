Quem já viu Fastlove - The George Michael Celebration, o tributo ao cantor de Freedom! ou Last Christmas, desaparecido aos 53 anos no Natal de 2016 para desconsolo dos fãs, diz que é impressionante a semelhança física e vocal de Andrew Browning, que o encarna e já em 1996 havia impressionado a televisão britânica ao imitar o músico, fundador dos Wham!, no concurso de talentos Stars in Their Eyes.É com expectativa que se aguarda a estreia deste espetáculo em Portugal (após mais de 250 datas no Reino Unido), este domingo, 9 de fevereiro, às 20h30, no Coliseu dos Recreios de Lisboa. Os bilhetes custam entre €25 e €50.