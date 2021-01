O ciclista que visitou 43 países em plena pandemia

A pandemia da covid-19 fechou, durante meses, milhões de pessoas em casa. Mas Nil Cabutí, um ciclista de Barcelona, remou contra a maré: fez 25.700 quilómetros em dez meses, percorrendo 43 países. A viagem terminou no dia 28 de dezembro.

O plano deste engenheiro de 30 anos era viajar de Barcelona a Singapura, mas a pandemia trocou-lhe as voltas poucos dias depois de começar a pedalar, com o fecho de fronteiras em Itália. "Era março. Nos controlos policiais paravam os carros, mas não a mim. A polícia olhava, mas deixava-me seguir. Cada dia começava comigo a pensar que podia ser o último, que me iam mandar para casa", contou ao El País.

O encerramento da restauração e da hotelaria em Itália complicou a viagem. Cabutí reservava hotéis através do Booking, mas quando chegava aos estabelecimentos estavam fechados. "Apesar de já ter pagado diziam-me que não me podiam receber. Tinham medo da covid", contou. Viu-se obrigado a mudar as rotinas: usava a primeira hora do dia para procurar alojamento antes de começar a pedalar.





Houve dias, explicou, em que alimentar-se não foi tarefa fácil. "Um dia, um homem teve que dar-me umas latas de atum e umas tostas numa bomba de gasolina, porque em Itália os supermercados fechavam ao domingo. Não conseguia comprar nada", revelou.

Queria fazer uma viagem grande de bicicleta há vários anos, mas percebeu rapidamente que chegar a Singapura seria impossível. "Na Eslovénia estavam tão mal como em Itália, e na Croácia não me deixaram passar nos dez pontos fronteiriços em que tentei passar", disse ao jornal espanhol.

A situação mudou de figura quando se dirigiu aos países nórdicos. "Na Alemanha e na Suíça as pessoas nem usavam máscara e na Suécia os restaurantes estavam cheios, parecia que a covid não existia", relembrou. "Diziam que na Suécia as pessoas cumpriam as medidas e não era verdade. Eu estava ali e as pessoas menosprezavam o vírus, opinavam que era como uma gripe que só afetava os mais velhos".

Uma das poucas vezes que a polícia o parou foi em Paris, quando regressava à Catalunha. Pediram-lhe que fosse para casa. "É o que estou a fazer", disse, apesar de estar ainda a mais de mil quilómetros.