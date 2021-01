Depois de Game of Thrones...

Há quem passe a vida a preparar-se para o apocalipse, a construir abrigos subterrâneos, a reunir comida não perecível, a juntar armas e a treinar para sobreviver entre o caos social que o fim do mundo há de gerar. Agora imagine que uma mãe decide criar a filha numa zona rural remota, isolada do resto do mundo, de acordo com essas ideias. Quanto tempo conseguiria mantê-la isolada? E o que aconteceria quando a filha crescesse, fugisse e encarasse finalmente o mundo real?Eis a história por trás da aventura de Kim Noakes, a tal miúda, que é interpretada pela Maisie "Arya Stark" William, no que é o seu grande regresso ao pequeno ecrã depois de terminada (em desilusão, acrescente-se) a saga de A Guerra dos Tronos. Two Weeks to Live (duas semanas para viver, em tradução livre) estreia na HBO Portugal esta quarta-feira, 23.Com seis episódios de 24 minutos de humor negro num tom subtil e avesso a gargalhadas, a minissérie conta uma história de amor e de vingança e de como uma partida inofensiva pode correr muito mal.Sentindo que chegara a hora de deixar o ninho, Kim Noakes decide enfrentar o mundo e procurar o homem que assassinou o seu pai quando era criança. "Ela está a entrar no mundo real pela primeira vez, pela sua maneira de olhar para as coisas, parece quase um extraterrestre", disse Maisie à imprensa inglesa, acrescentando haver "tantas coisas que damos como normais, mas que ela questiona constantemente. Como uma criança numa loja de doces, ela está muito entusiasmada com o que aprendeu, mas também percebe que o mundo é um lugar complexo".De certa maneira, na história de Kim, que passou a vida isolada, há pontos de contacto com a experiência pandémica de quem, depois de meses de isolamento, a evitar pessoas, situações sociais, bares ou festas, regressa a esse mundo. "Sinto que quando isto tudo [a pandemia] estiver para trás, muita gente vai sofrer de agorafobia por ter ficado sensível ao barulho e à irrequietude da realidade lá fora".No seu plano para ajustar contas com o assassino, Kim arrasta dois irmãos, Jay (Taheen Modak) e Nicky (Mawaan Rizwan) - por quem se apaixona. "Sinto que estou a evoluir", disse em relação a este papel. "O que era maravilhoso na personagem Ayra pareceu-me muito familiar na Kim, mas foi bom interpretar alguém mais próximo da minha idade, mais feminino e ter um pouco de romance."