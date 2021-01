Sabe-se que o calendário marca o ano 2049 e que um cataclismo ameaça a sobrevivência da Humanidade. A natureza do evento não é tornada explícita, mas percebe-se que o ar ficou irrespirável em grande parte do planeta. Sabe-se, isto é, sabe Augustine, a personagem interpretada por George Clooney - que também realiza - em O Céu da Meia-Noite, um dos últimos filmes estreados em 2020 pela Netflix.Augustine é um astrónomo brilhante que vive e trabalha num centro de investigação no Ártico. Tão brilhante que a ele se deve a descoberta de um planeta com condições de habitabilidade semelhantes às da Terra. Quando o "evento" se dá, o centro é evacuado e Augustine, a sofrer de uma doença terminal, decide ficar para trás. Dedicara a vida a estudar o céu estrelado, e não haveria razão para não o continuar a fazer no pouco tempo que lhe resta. Até que uma missão espacial capta a atenção de Augustine.Comandados por Sully (Felicity Jones) e Adewole (David Oyelowo), e desconhecendo o que se passa na Terra, os astronautas da nave espacial tentam regressar a casa depois de uma missão que os levou até ao planeta remoto descoberto por Augustine, que, por sua vez, tenta por tudo avisá-los para não voltarem. Ao mesmo tempo uma misteriosa rapariga (Iris, interpretada por Caoilinn Springall) aparece no Ártico, aparentemente deixada para trás durante a evacuação.O Céu da Meia-Noite é a sétima longa metragem realizada por Clooney, que aqui adapta o romance Good Morning, Midnight, da escritora norte-americana Lily Brooks-Dalton (sem edição portuguesa) a partir de um argumento de Mark L. Smith (The Revenant), que foi alterado na véspera do arranque da produção para incorporar a então recém-anunciada gravidez de Felicity Jones.O filme é contado em planos paralelos - de um lado, a história de sobrevivência no Ártico gelado de Augustine e Iris, tanto quanto se saiba as últimas pessoas à face da Terra, do outro a epopeia espacial de Sully - que acabarão por se interligar sem que Felicity Jones e George Clooney cheguem a partilhar o ecrã.