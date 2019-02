A marca italiana Gucci retirou das suas lojas uma camisola preta pouco tempo depois de a pôr à venda. Em causa está o design, que faz lembrar blackface, ou seja, a prática de uma maquilhagem que tem como objetivo a caracterização racial.A camisola, que estava à venda por 785 euros, tem uma gola alta e um recorte rodeado por lã vermelha. Ao esticar essa gola por cima da cara, o recorte coincide com a boca. As críticas inundaram as redes sociais, com os utilizadores a afirmarem que as parecenças com a técnica teatral de blackface, em que atores brancos utilizam maquilhagem mais escura e exageram traços para representar papéis de negros.A marca, para além de ter retirado o produto do mercado, pediu desculpa "pelas ofensas causadas pela camisola" e fez uma apologia às suas políticas de diversidade. Ainda assim, a Gucci não foi a primeira marca a ser obrigada a retirar uma peça de roupa das lojas pelas críticas sociais. Da Prada à Zara, veja na galeria acima outras nove peças de roupa polémicas.