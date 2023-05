Nova espécie de borboletas tem o mesmo nome que o vilão do Senhor dos Anéis

Existe uma nova espécie de borboletas que se chama Sauron, nome do vilão da saga Senhor dos Anéis. A ideia surgiu a partir de uma semelhança entre as asas da espécie e o olho da personagem. Motivo? Os anéis pretos nas asas laranja do inseto recordam o olho do vilão Sauron descrito nos livros de JRR Tolkien.