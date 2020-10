Nobel da Paz de 2020 vai para o Programa Alimentar Mundial

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

O vencedor do Nobel da Paz 2020, atribuído pelo Comité do Nobel Norueguês, é o Programa Alimentar Mundial,Em conferência de imprensa, a organização justificou a escolha no Programa Alimentar Mundial (WFP) pela sua "contribuição em melhorar as condições para paz em áreas de conflitos e por agir como uma força ativa na prevenção do uso da fome como arma de guerra".De acordo com o Comité do Nobel Norueguês, a pandemia da Covid-19 contribruiu para um aumento do número de vítimas de fome em todo o mundo, com a WFP a aumentar os seus esforços perante esta ameaça.O mesmo refere também que o Programa Alimentar Mundial desempenha um papel chave de cooperação multilateral em tornar a segurança de alimentos num instrumento para a paz mundial, mobilizando também Estados-membros da ONU para o combate à fome como arma contra a guerra.Existiam 318 candidatos ao prémio, o quarto maior número de nomeados de sempre. Entre estes estavam 211 indivíduos e 107 organizações.