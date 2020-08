Sidra Vadia Foto: DR

João Santos licenciou-se em Bioquímica e é mestre em Biotecnologia pela Universidade de Aveiro. No âmbito da tese de mestrado, desenvolveu um novo produto alimentar para a marca Vadia, a Sidra maçã."Neste processo valorizámos um subproduto da indústria alimentar, o retentato", conta, em entrevista à, explicando que este é o resultado de uma filtração do sumo de maçã e é extremamente rico em açúcares e proteínas."O objetivo da utilização do retentato, um produto não reutilizado pela indústria alimentar, era dar uma energia extra às leveduras." Aproveitámos o embalo da conversa para esclarecer dúvidas acerca das sidras.É praticamente igual, mas mais simples: na cerveja temos o cereal, que é preciso moer, enquanto as sidras são feitas a partir de concentrado de maçã que depois é fermentado. Nas artesanais pode haver algumas variações, como a adição de lúpulo, para dar mais amargor.Mesmo em sidras de outros frutos, pela questão do aroma e sabor, acaba por ser usado um pouco de sumo de maçã, mas não é regra. Depende do capricho do produtor.Claro, somos um País de maçãs! O que pode acontecer é não haver empresas suficientes para produzir concentrado para todos, o que se verifica à escala industrial. Ao nível artesanal, há maçãs suficientes para todos.Por norma, duas a três semanas.Os aromas. Por ser feita a partir de concentrado e esse concentrado ter uma percentagem elevada de açúcar no processo de fermentação, há risco de haver um stress demasiado elevado nas leveduras, principalmente no primeiro ciclo fermentativo. Isso por vezes desencadeia aromas não tão desejados, como por exemplo a enxofre, que se evaporam facilmente, por norma desaparecem no fim do processo fermentativo, mas obviamente ninguém gosta desse aroma durante a fermentação. Saber parar a fermentação também pode ser complicado, principalmente no meio artesanal, nada está estandardizado como no industrial. Num dia as análises estão bem e no seguinte, quando se vai parar a fermentação, os níveis de álcool podem já ter disparado.Quanto mais açúcares forem processados, maior o teor alcoólico. Como estamos a falar de sidras artesanais, a escolha é de quem faz. As sidras das grandes empresas andam à volta dos 5 a 6% de teor alcoólico.Muito fresca! Sobretudo se for muito doce, quanto mais fresca melhor, para cortar o açúcar.Pratos mais leves, como snacks e petiscos.