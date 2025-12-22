Sábado – Pense por si

Natais fora da caixa

Sónia Bento
23:00

Há quem passe a noite de 24 na pediatria de um hospital a fazer voluntariado, os que trocam a casa por um hotel, para "simplificar", e os que fazem várias consoadas

A próxima noite de consoada é a 20.ª que Karina Freire passa na pediatria do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, a “levar magia às crianças”. A enfermeira que se tornou animadora e, em 2010, fundou a Associação Mundo dos Sonhos, só interrompeu esta tradição no ano em que foi mãe, em 2023, e diz que nem sempre foi bem aceite: “A minha mãe ficava triste de eu não estar com eles na noite de Natal, mas uma amiga, que assistiu à nossa ação, contou-lhe que a alegria que se leva às crianças doentes é indescritível. A partir daí nunca mais reclamou a minha ausência”.

Germano Almeida
Germano Almeida

A Ucrânia não ficará sozinha

Zelensky vê na integração na UE uma espécie de garantia de segurança, ainda que não compense a não entrada na NATO. É possível sonhar com um cessar-fogo capaz de evitar uma futura terceira invasão russa da Ucrânia (agora para Odessa e talvez Kiev, rumo às paredes da frente Leste da UE)? Nunca num cenário de concessão do resto do Donbass. O invadido a oferecer, pela negociação, ao invasor o que este não foi capaz de conquistar no terreno? Não pode ser. Aberração diplomática que o fraco mediador Trump tenta impor aos ucranianos.

Natais fora da caixa