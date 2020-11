Na sequência do decreto que determina o recolher obrigatório entre as 13h e as 5h nos próximos sábados e domingos, a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) decidiu que, nos dois fins de semana abrangidos, o horário de abertura dos museus, monumentos e palácios nacionais, incluindo das respetivas lojas e cafetarias, funcionarão entre as 10h e as 13h, estando a entrada de novos visitantes impedida a partir das 12h30.Tendo em conta a significativa alteração das condições de visita devido à redução de horário, estabeleceu-se ainda a título extraordinário, a gratuitidade nestes dias.Assim, museus lisboetas como o Militar (na foto), dos Coches ou de Arte Antiga, ou portuenses como o Soares dos Reis, e os Palácios Nacionais de Queluz ou da Ajuda poderão ser visitados sem se pagar.