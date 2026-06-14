Mulher de 21 anos morre após salto de bungee jumping sem cordas em São Paulo

Dois homens abandonaram o local após o incidente mas foram localizados com o apoio de um helicóptero durante buscas numa zona de mata.

Uma mulher de 21 anos morreu, este sábado, após ser lançada num salto de bungee jumping em Limeira, no interior do estado de São Paulo, no Brasil. Segundo o relato de uma testemunha à Polícia Militar, os funcionários responsáveis pela atividade ter-se-ão esquecido de prender as cordas de segurança à jovem antes do salto.



Mulher de 21 anos morre após salto de bungee jump sem estar presa às cordas em São Paulo X

A ocorrência foi registada pelas 09h55 (hora local), mobilizando elementos da Polícia Militar e dos Bombeiros. Segundo o jornal brasileiro O Globo, a queda terá sido de cerca de 40 metros. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que três homens transportam a mulher até à plataforma de salto e a lançam. Nas imagens é possível ver uma corda enrolada no chão, atrás do grupo. Instantes depois, várias pessoas começam a gritar alertando para a ausência da ligação do equipamento de segurança.

Mulher morre após ser jogada de altura de 40 metros sem cordas ao tentar pular de rope jump em SP

https://t.co/kUz1s68YkS — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) June 13, 2026

As empresas "Entre Cordas" e "Ih Voei", cujos nomes surgem nos uniformes dos funcionários presentes no local, ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o acidente. Na manhã deste sábado, a conta de Instagram da primeira aparecia indisponível, enquanto a segunda não tinha divulgado qualquer comentário.

A Polícia Militar indicou ainda que dois homens abandonaram o local após o incidente, mas foram posteriormente localizados com o apoio de um helicóptero durante buscas numa zona de mata. No total, seis pessoas foram detidas no âmbito da ocorrência.

Apesar de os meios de socorro terem sido accionados de imediato, a vítima foi encontrada sem vida. O noivo da jovem sentiu-se mal após o acidente e necessitou de assistência médica, tendo sido transportado para uma unidade hospitalar. O caso foi encaminhado para o 2.º Distrito Policial de Limeira, que prossegue a investigação para apurar as circunstâncias do sucedido.