Uma mulher deu à luz uma menina com quase 6 quilos, no Hospital Wollongong, no sul de Sydney, na Austrália. A bebé nasceu de cesariana duas semanas antes da data prevista para o parto.A gravidez de Emma Millar, de 27 anos, foi marcada pelo aparecimento de diabetes gestacional - uma condição que surge durante a gravidez, mas que geralmente desaparece depois do parto.Após o diagnóstico, a mulher foi alertada pelos médicos que daria à luz um bebé maior que o normal. Apesar deste não ser o primeiro filho do casal que nasce com algum peso, a família não previa que Remi fosse tão grande.Carinhosamente os pais tratam a bebé com a alcunha: "pequena lutadora de sumo", revelam em entrevista ao Mirror.Remi tornou-se um dos 1,2% recém-nascidos mais pesados do país e o maior recém-nascido que já nasceu no Hospital Wollongong.Em média, na Austrália, os bebés nascem com cerca de três quilos.