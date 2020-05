A carregar o vídeo ...

Morreu Saturn, que ficou conhecido como o "jacaré de Hitler". Tinha 84 anos e a sua morte foi anunciada no dia 23 de maio. Saturn sobreviveu ao bombardeamento de Berlim a 23 de novembro de 1943, tendo fugido do Jardim Zoológico de Berlim, Alemanha. Durante três anos, sobreviveu por conta própria. Seria encontrado por soldados britânicos em 1946 e levado nesse ano para Moscovo, onde foi visto como um símbolo da vitória sobre o nazismo.O mito de ter pertencido a Hitler nunca foi provado, mas surgiu logo depois da sua chegada à Rússia. Neste país e na Alemanha, acredita-se que o animal com três metros e meio de comprimento pertenceu ao ditador nazi. "Mesmo se pertenceu a alguém - os animais não se envolvem na guerra e na política. É absurdo culpá-los por pecados humanos", indicou o Jardim Zoológico de Moscovo no comunicado em que anuncia a morte do animal."Saturn viveu uma vida longa e variada. Esta é uma idade extremamente assinalável", detalha o mesmo comunicado. Saturn viveu na Rússia durante 74 anos. Em meio selvagem, os jacarés vivem cerca de 50 anos."O Jardim Zoológico de Moscovo teve a honra de manter Saturn durante 74 anos. Ele conheceu muitos de nós como crianças. Esperamos não o ter desapontado", lê-se na nota. "Tentámos cuidar do venerável jacaré com o maior cuidado e atenção. Ele era exigente com a comida e lembrava-se perfeitamente do seu tratador e adorava massagens com uma escova", revela a casa de Saturn.