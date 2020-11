Só no próximo dia 17 de novembro, mais de duas semanas depois da sua morte, terá lugar a missa fúnebre do congolês Sindika Dokolo. Foi a própria Isabel dos Santos que deu a notícia, através da sua conta de Instagram: "A missa fúnebre de Sindika Dokolo será realizada na Catedral de Westminster, Igreja Católica Romana em Londres, Inglaterra, no dia 17 de novembro às 10h30." No mesmo dia, às 9h, haverá missas e cerimóninas de homenagem em Luanda, Angola, e na capital do Congo, Kinshasa.Ainda antes destas cerimónias está marcada, para o próximo dia 5, uma homenagem em Jumeirah, no Dubai, o país onde Sindika Dokolo morreu, no passado dia 29 de outubro. "A nossa família agradece a todos pelo apoio que nos têm dado, que tem sido crucial para nos ajudar a suportar esta dor. Tem sido muito difícil aceitar esta perda inesperada e as vossas palavras enchem o nosso coração", acrescenta a mesma publicação de Isabel dos Santos.Também nas redes sociais, a família ja tinha reagido à morte de Sindika, que tudo indica tenha sido um acidente de mergulho, no Dubai. "É com profundo pesar e consternação que a família Dokolo, esposa, filhos, mãe, irmão e irmãs, neste momento de enorme tristeza e dor, lamenta informar o falecimento de Sindika Dokolo, na quinta-feira, 29 de outubro 2020, no Dubai". A família agradeceu ainda "a todos os que expressaram sentimentos de pesar, solidariedade e bondade e que partilham a nossa dor".