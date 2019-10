Uma jovem de 15 anos esteve mais de um ano desaparecida, tendo sido encontrada pela mãe num site pornográfico onde surgia a ser abusada sexualmente. O homem que, alegadamente, a mantinha em cativeiro e a usava nos mais de 50 vídeos que disponibilizou na plataforma de conteúdo adulto foi detido.A jovem desapareceu em novembro de 2018 e terá sido submetida a abusos sexuais por Christopher Johnson, 30 anos, na Florida. A jovem terá mesmo ficado grávida do homem que a obrigou a abortar. Num canal do site pornográfico foram descobertos 58 vídeos da jovem menor.Os vídeos da menor circularam por vários canais, como Periscope, Pornhub, Modelhub ou o Snapchat. Segundo o detetive Adam Granit, da polícia de Davie, em todos os vídeos a jovem aparece em topless ou completamente nua, havendo mesmo vídeos em que foi filmada a efetuar atos sexuais.Christopher Johnson foi detido sob as acusações de agressão sexual a uma jovem menor de 16 anos.A jovem que não foi identificada pelas autoridades tinha sido avistada em fevereiro numa estação de serviço, acompanhada de um homem mais velho. Foi reconhecida por um dos trabalhadores da loja, mas a polícia não conseguiu identificar o carro em que os dois homens e a jovem seguiam.As autoridades só voltaram a ter uma pista quando foram informadas de que tinham sido encontrados vídeos da jovem em sites pornográficos. Num desses vídeos, as autoridades identificaram Johnson. Foi então que lançaram uma caça ao homem e o apanharam a conduzir com a vítima ao lado.Quando fizeram buscas na casa do acusado, encontraram papéis referentes a uma clínica de aborto e a jovem disse que tinha ido a uma dessas clínicas depois de ter engravidado.