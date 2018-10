Louis M. Profeta é médico nas urgências do Hospital St. Vicente em Indianapolis, nos EUA, e escreveu um texto comovedor sobre a maneira como conta aos pais dos jovens a morte dos filhos. Que passa por ver os perfis das vítimas no Facebook antes de falar com os parentes das vítimas.

"Eu estou prestes a mudar aquelas vidas – a do seu pai e da sua mãe. Em cinco minutos, eles nunca mais serão os mesmos, nunca serão felizes novamente", explicou aos seguidores da rede social LinkedIn, numa carta que está escrita para as suas vítimas.

"Eu devo-lhes saber um pouco mais sobre ti antes de ir falar com eles", acrescentou, recordando que "não há movimento, nem vida [dentro da sala de operações], nada para dizer" quais os "sonhos ou aspirações" do jovem que morreu.