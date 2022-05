Mateus Machado, o pianista que adora Legos

Mateus não se recorda, mas com 1 ano já sentia fascínio pelo piano vertical do bar do Chiado que pertencia à sua mãe. A primeira recordação foi já com 5 anos, quando um dia, a descer a Calçada do Combro, em Lisboa, lhe pediu: "Quero aprender piano." Os pais arranjaram-lhe aulas particulares e, logo nos primeiros minutos, a professora percebeu que ele tinha um "ouvido absoluto" – a capacidade rara de identificar notas de qualquer som. Contudo, o seu percurso acabou por ser um pouco diferente. Em vez do piano, Mateus toca órgão de tubos (um instrumento que tipicamente vemos nas igrejas, composto por grandes tubos).