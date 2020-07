Marrom e Amarelo, um livro sobre o racismo no Brasil

Marrom e Amarelo

Se a expressão não soasse já racista, poder-se-ia dizer que Paulo Scott começa o seu novo livro, Marrom e Amarelo, com uma mentira branca: "Os personagens e as situações desta obra são reais apenas no universo da ficção; não se referem a pessoas e fatos concretos, e não emitem opinião sobre eles." Nada mais falso: Marrom e Amarelo conta a história dos irmãos Frederico e Lourenço, o primeiro um negro de pele clara, o segundo um negro de pele retinta, e da forma como a discriminação racial no Brasil os condiciona. Assim, não podia ser mais real.No livro, Federico, o narrador, é o irmão mais velho, militante e revoltado, porém privilegiado. Lourenço é mais tranquilo, gente boa, porém perseguido. Nascidos na Zona Leste de Porto Alegre, os irmãos cresceram numa rua onde por vezes faltou água e sempre faltou dinheiro.Logo às primeiras páginas, o autor põe Federico no presente: tem 49 anos e está em Brasília, a ser apresentado como um importante pesquisador das temáticas da hierarquia cromática entre peles, da pigmentocracia e da sua lógica no Brasil, da perversidade do colorismo, das políticas compensatórias e sua incompreensão pelas elites. Federico mostra-se, na primeira pessoa, desconfortável (começa a ter flashbacks) - e há de nos explicar porquê num salto.O salto leva-nos a um dia em que ele e o irmão são ainda miúdos mas já diferentes aos olhos da sociedade: "Eu atacando o meu irmão com vai se foder, neguinho burro tapado de merda, e ele contra-atacando com vai tomar no teu cu, bicha-louca sarará recalcada, meu pai empregava a palavra recalcado quando queria se referir aos negros de pele mais clara que alisavam o cabelo e tinham um pavor mortal de ser apontados como negros mulatos, reconhecidos por negros por quem não fosse negro (…)"Ao longo do livro, Federico vai confrontar-se com a força dos golpes que o racismo desferiu sobre o irmão e sobre a forma como nunca se sentiu capaz de se posicionar corretamente perante o racismo.Marrom e AmareloDe Paulo Scott • Ed. Tinta da China