Criadora de mundos de opulência e poesia, inspirando-se em motivos mitológicos e mesclando referências da alta cultura e da cultura pop – como fez em De Marfim e Carne – As estátuas também sofrem e em Bacantes – Prelúdio para uma Purga, dois dos mais interessantes espectáculos recentes de dança contemporânea em Portugal –, a coreógrafa Marlene Monteiro de Freitas, reconhecida mundialmente pela sua obra expressiva e vencedora do Leão de Prata na Bienal de Veneza de 2018, estreia agora Mal – Embriaguez Divina, no Grande Auditório da Culturgest, em Lisboa.





Andreas Merk, Betty Tchomanga, Francisco Rolo, Henri "Cookie" Lesguillier, Hsin-Yi Hsiang, Joãozinho da Costa, Mariana Tembe, Majd Feddah e Miguel Filipe, um grupo de nove bailarinos que começa por se

assaltado por visões e explorando diferentes formas de perversidade, ao mesmo tempo que permanece observado e vigiado.







Martin Valdés-Stauber: "

Em cena de 24 a 26 de setembro (quinta e sexta às 21h e sábado às 19h), o espectáculo é interpretado porafundar num mar de papel e se transforma num coro posicionado numa tribuna,Como o título indicia, há aqui ambivalência: Mal pode referir-se a uma inquietação, a um desconforto, à dor, ao sofrimento, à agonia, à mágoa, ao tormento, ao vazio, ao horror, mas também ao maléfico. Em contraponto, o subtítulo Embriaguez Divina liga o mal a um estado dealucinação divina, de êxtase dionisíaco.Para apresentar a peça, Marlene cita o sociólogoO mal assume várias formas. Surge como força determinante num elevado número de histórias, e o teatro é há muito um contexto onde é revelado e exposto. Para alguns, a experiência do abismo do mal é um pré-requisito para a arte. George Bataille posiciona o mal e a arte em grande proximidade, como duas forças que se opõem a um mundo lícito de cálculo racional. Perceciona as crianças como seres comprometidos com o mal, revoltando-se contra um mundo adulto de convenções inibidoras. A exaltação Divina como uma insurreição transformativa do Mal contra o Bem, convidando a quebrar com a ordem, a escapar às normalizações e a desviar do guião."O resultado deverá ser, no mínimo, surpreendente. Os bilhetes custam €16.