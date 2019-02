Mãe do Kenzo Alexandre não regista filho por divergência de um segundo

Angolana esteve hoje numa repartição do Instituto dos Registos e Notariado, mas o sistema não deixou registar o filho às 00h00. Não aceitou que fosse às 00h01: "O meu filho é o Bebé do Ano!"

Laurinda Costa continua a sua luta para se declarar oficialmente mãe do Bebé do Ano. A angolana, juntamente com o marido (que tem dupla nacionalidade) esteve hoje de manhã numa repartição do Instituto dos Registos e Notariado (IRN) em Benfica, Lisboa, para fazer o registo de Kenzo Alexandre, mas foi informada que o sistema não permitia registos de nascimentos às 00h00.



A funcionária sugeriu um segundo mais tarde (00h01), mas Laurinda não quis. Nem o marido. "É o bebe do ano. Foi uma polémica, não viu? Ganhava montes de presentes. Depois veio uma portuguesa rica dizer que era bebé do ano e foram ao registo do Kenzo e alteraram para 00h01. Ganhou um peluche... Foi problema grave. Foi polémico. Fomos à Júlia, fomos à Maya."



Firmes, os pais não permitiram que o registo fosse feito, tendo de imediato pegado no bebé de um mês e meio e ido à Maternidade Alfredo da Costa (MAC) tentar resolver o problema. Recorde-se que o pequeno Kenzo nasceu às 00h00 de dia 1 de Janeiro de 2019, mas alguém - por razões que se desconhecem até hoje - terá rasurado o registo e alterado para 00h01.



O menino chama-se Kenzo porque a mãe quis (o pai especificou que é Kenzo com z) e é Alexandre em agradecimento ao médico que acompanhou a gravidez desta residente na zona do Cacém, arredores de Lisboa: o doutor Alexandre Graça. O pai perguntou ainda se podia registar a criança com o nome Kenzo. Foi respondido que sim, conforme se pode ver na lista oficial de nomes que se podem dar a crianças em Portugal. Na letra k, por exemplo, o sistema comporta Ken, Kendji, Kendrick, Kennedy, Keyush, Karina, Katarina, Kunal ou mesmo Kunchok.



Como se viu, o pai de Kenzo alegou que retiraram ao filho a honra de ser o Bebé do Ano porque apareceu "uma portuguesa rica" que ao mesmo tempo tinha dado à luz uma menina, a Rita, no hospital São Francisco Xavier. No entanto, notícias dão conta de que se trata de uma operadora de caixa. O pai da criança exerce o ofício de pasteleiro.



Durante o paroxismo da polémica, nos primeiros dias do ano, até o presidente do Observatório Astronómico de Lisboa foi chamado a falar em público, dizendo ao Correio da Manhã que na ausência de segundos no que diz respeito à determinação da hora, "00h00 estende-se até às 00h00m59s" e, portanto, cabe a esta entidade emitir pareceres acerca de pedidos de disputa.



Laurinda pretende ir a Angola proximamente, mas não faz tensão de o fazer sem ser com o título de mãe do Bebé do Ano.



NOTA: Artigo corrigido às 15h30 na idade do bebé.