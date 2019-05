"Nunca vamos desistir". É com esta promessa que os pais de Madeleine McCann lembram a data do 16.º aniversário da filha, Maddie, que desapareceu na Praia da Luz, no Algarve, em 2007.





Sabe-se que Kate deixou mesmo alguns presentes no quarto de Maddie. A mãe da menina acredita no regresso da filha e espera que um dia ainda possa abrir as prendas.



A família McCann está unida para celebrar o aniversário de Maddie com uma festa discreta e um bolo que será soprado pelos irmãos da menina que desapareceu em Portugal há 12 anos.



Os mais próximos continuam a acreditar num final feliz para a história de Maddie. Não há até ao momento nenhuma prova concreta que aponte para a morte da menina.



A Scottland Yard continua a investigar e nos últimos meses há relatos de que uma pessoa foi dada como suspeita do crime. A Operação Grange deverá manter-se, pelo menos, até ao final de março de 2020.

"Nós amamos-te e esperamos por ti", afirmam Kate e Gerry numa publicação nas redes sociais.