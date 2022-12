Lembra-se de Abdias Melo? Ele vem atuar em Portugal

O humorista brasileiro, que se tornou viral com a entrevista no aeroporto de Lisboa em que disse que "Tô com a mesma cueca há seis dias", vai estar no festival Solrir, que decorre em Albufeira, nos dias 30 de dezembro e 1 de janeiro.

O Solrir está de volta ao Palácio de Congressos do Algarve, na Guia, Albufeira, nos dias 30 de dezembro e 1 de janeiro. A 16ª edição do festival de humor arranca com os comediantes António Raminhos, Vasco Correia e Luís Filipe Borges. No segundo dia, e primeiro de 2023, é a vez de Hugo Sousa e Abdias Melo, o humorista brasileiro que no verão ficou preso no aeroporto de Lisboa durante seis dias, por causa da greve das companhias aéreas, e que deu uma entrevista à RTP que se tornou viral. "Eu não tomei banho, tô com a mesma cueca há seis dias, tô fedendo. Um absurdo. Meu sovaco está fedendo. E eles não fazem nada. Simplesmente falam assim: ‘vamos resolver’. Aí, botam um voo, dá o cartão de embarque, cancela. Eu só consigo fazer cocó em casa. Eu tô preso, sem fazer cocó", disse.