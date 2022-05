Tiveram de emigrar à força, mas agora até gostavam de ficar em Portugal. Descobriram novos hobbies e adoram as frutas portuguesas.

Kira e Maria, as ucranianas a viver na Malveira

Kira nunca tinha jogado basquetebol. Não só descobriu que tem jeito, como se tornou na parte favorita do seu dia: aquele momento ao final da tarde, depois de a escola terminar, e de fazer os trabalhos de casa, em que pode jogar com os amigos. Os vizinhos da frente desafiaram-na e, pouco mais de um mês depois de chegar a Portugal, estreou-se num jogo dos Leões da Malveira – o clube a que agora pertence. Já Maria, embora também jogue, prefere explorar as redondezas de bicicleta, mas tem saudades de tocar piano – frequentava uma escola de música em Irpin, a sua cidade natal.