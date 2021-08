Kanye West acusa editora de disponibilizar álbum sem a sua permissão

O rapper norte-americano diz que Universal divulgou "Donda" sem a sua aprovação e que bloqueou uma das suas músicas. "Jail pt.2", o tema em questão, tem participação de Marilyn Manson e não constava do alinhamento inicial do álbum.

O novo álbum do rapper norte-americano Kanye West foi lançado este domingo e já está envolto em polémica. Numa publicação nas redes sociais, o artista acusou a editora Universal de disponibilizar o álbum "Donda" sem a sua permissão e diz ainda que a editora bloqueou a inclusão de uma música – "Jail Pt.2" no alinhamento do álbum.