concedido a artistas que fizeram contribuições de significado artístico excepcional para a música latina".

tin Grammy.





Em comunicado no seu site, a Academia Latina, responsável pela entrega do prémio, refere que José Cid "adaptou sem esforço a influência da música popular inglesa ao estilo original do pop-rock português". "Em 1956, o surgimento de sua banda de covers Os Babies marcou o momento do 'antes e depois' para o pop-rock em Portugal. O seu próximo grupo, o Quarteto 1111, criou as bases do rock português, com uma forte tonalidade psicadélica e lançamentos inovadores, como o enorme sucesso de 1967 "A Lenda De El-Rei D. Sebastião". Continuando como artista solo, em 1978 lançou 10000 Anos Depois Entre Vénus e Marte, considerado uma obra prima do rock progressivo. Ao atingir um novo estágio de maturidade musical nos anos 1980, Cid transformou o seu cancioneiro das raízes de Portugal no maravilhoso Fado de Sempre. Com dezenas de sucessos, ele continua a ser uma grande atração em concertos em Portugal, lançando novas músicas e álbuns de shows ao vivo."Em reação ao prémio, José Cid revelou-se emocionado: "Sem duvida que este é o prémio mais importante de pouco mais de 50 anos de carreira como músico e poeta, um reconhecimento que o público português nunca me negou! Antes pelo contrário! Estou também feliz porque o Pop rock Português, sempre tão impossibilitado de atravessar fronteiras , é reconhecido a este nível. Parabéns a todos os meus colegas escrevem e cantam em português".Eva Ayllón, Joan Baez, Lupita D’Alessio, Hugo Fattoruso, Pimpinela, Omara Portuondo, e José Luis Rodríguez, conhecido como "El Puma", foram outros dos músicos reconhecidos com o prémio de carreira. A cerimónia vai realizar-se apenas a 13 de novembro, no hotel de luxo Waldorf Astoria, em Las Vegas, como parte da comemoração do 20.° aniversário da semana do La