Investigação SÁBADO. Tribunal de Gondomar separa irmãs

A juíza decidiu que Mariana, de 4 anos, vai ser adotada, separando assim duas irmãs de sangue que conviviam com regularidade. Os pais biológicos vão recorrer da decisão. Veja toda a história esta noite no Investigação SÁBADO, na CMTV, logo após o CM Jornal.

Mariana, ou Mimi, como era carinhosamente chamada, foi entregue para adoção pelo Tribunal de Gondomar destroçando várias famílias. A criança de 4 anos é irmã de Sofia, de 2, também ela já com duas decisões judiciais a entregá-la para adoção, tal como a Investigação SÁBADO denunciou. Só que a história destas irmãs vai mudar para sempre. Até agora, por imposição de uma anterior decisão judicial, as duas famílias afetivas que acolheram Mariana e Sofia estavam obrigadas a mantê-las em contacto. Mas no caso de Mariana as discussões constantes entre os pais afetivos, Vera e Filipe, levaram a Segurança Social a agir.