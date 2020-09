Imagens chocantes de veado exausto durante fuga a caçadores e cães

CHASSE À COURRE : UN CERF TRAQUÉ DANS COMPIÈGNE

Quand un cerf, connu de ce quartier, est traqué par la #chasseàcourre jusque dans ses rues, les habitants sortent pour le protéger.

Un cas d'école de la résistance pour AVA ! Bravo à tous ! ? pic.twitter.com/y8PhGuGu7K — AVA France (@AvaFranceOff) September 19, 2020

Um veado exausto, com sangue, e sem forças. São estas as imagens - que podem chocar os leitores mais sensíveis - que estão a correr na internet como denúncia dos maus tratos animais.O veado está a tentar escapar a uma caçada e foi filmado enquanto foge de caçadores e cães, junto à cidade de Compiègne, a norte de Paris, em França. Sem fôlego e forças, o animal acaba por deitar-se na estrada, como mostram as imagens divulgadas pelo grupo anti-caça AVA, na sua conta do Twitter.Perante a gravação das imagens, os caçadores acabam por retirar-se e afastar-se do animal, como explicou o porta-voz do grupo AVA. Stanilas Broniszewski acrescenta que estas cenas acontecem todas as semanas, mas normalmente dentro dos bosques e sem testemunhas.