We Are Who We Are: o realizador de Chama-me Pelo Teu Nome fez uma série

O que fazer quando o amor e o desejo são tão incontroláveis como a respiração? O siciliano Luca Guadagnino, hoje por hoje um dos cineastas que é obrigatório seguir para todo o lado - mesmo quando o destino é um discutível mas hierático remake do Suspiria de Dario Argento -, lança-se à primeira aventura televisiva (mas ainda haverá algo a que chamar 'televisivo' quando as fronteiras audiovisuais entre cinema, vídeo, TV e fluxo online há muito se dissiparam?) com este We Are Who We Are. E todos somos um pouco mais felizes por isso. Ou angustiados.





O palco cinético e sensual desta ficção, que deve ser 'lida' como um bildungsroman de oito horas dividido em capítulos semanais, é a incontrolável mas confusa torrente de desejo teen. We Are Who We Are é um coming of age ligado aos cheiros e sabores do crescimento e da Natureza (a areia, o sal do mar, os gelados, vinho, cabelos ao vento, nudez festiva e sem castigo, o odor da roupa lavada de fresco), como nunca deixou de o ser com o cineasta italiano - a voracidade dos jovens apogeus já estava em Melissa P., a primeira longa em 2005.

O amor, rico, conflitual, exasperante entre pais e filhos, que iluminava a obra-prima de 2009 (Eu Sou o Amor) e temperava, como o sopro paternal numa ferida que ainda lateja, o tocante - e selvagem, é a tal 'nature call' de Guadagnino, um cineasta mediterrânico e, logo, panteísta - Chama-me Pelo Teu Nome (2017), traduz-se aqui num quarteto no Lido.



Sarah (Chloe Sevigny, princesa pródiga do cinema independente), a coronel que passará a dirigir a base militar norte-americana instalada perto de Veneza, ama Maggie (Alice Braga), sua mulher e enfermeira no posto da base; ambas amam o sempre perdido, sempre fascinante - parece um recém-nascido à descoberta do mundo, o Velho/novo Mundo da Europa - Fraser (Jack Dylan Grazer, revelação de cabelo caiado), filho de Sarah e ressentido com esta por sair à força do conforto nova-iorquino e da companhia do rapaz que ama; mas Fraser também está disponível para amar Caitlin (Jordan Kristine Seamón), a filha dos vizinhos de Sarah e Maggie na base, que gosta de se escapar em camisa de homem e seduzir miúdas nos bares das redondezas, em ensaios de guerra à inocência.

Entre o arquipélago de regras escritas na pedra castrense e as ilhas e lagoas do Veneto, que convidam a levar a liberdade a banhos, Fraser pedala sem parar, como se fosse neto da Ginnie Moorehead de Deus Sabe Quanto Amei (1958) do italo-americano Vincente Minnelli. Nec plus ultra do melodrama, o filme de Minnelli chamava-se Some Came Running no original.É o que fazem os miúdos de We Are Who We Are: aparecem a correr, e a velocidade da corrida aumenta à medida da sua sede; sem tragédias, ao contrário de Minnelli. Guadagnino sabe que a adolescência é um sprint mas a vida é uma maratona.Veja aqui o trailer:

We Are Who We Are

HBO Portugal

Drama de 8 episódios

De Luca Guadagnino

Com Jack Dylan Grazer e Jordan Kristine Seamón

Nota: 4 estrelas