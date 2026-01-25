"Imagem do corpo perfeito" está a afastar os jovens das redes sociais, avisa psicóloga

Jovens estão cada vez mais cansados das redes sociais e o desejo por "relações mais autênticas" contribui para esse afastamento. Enquanto isso, os idosos estão mais viciados: grande parte passa mais de 5 horas por dia nas plataformas.

"A tirar a minha pausa anual das redes sociais", escreveu Theresa-Lena Forster, uma criadora de conteúdos digitais, na sua página de Instagram. São já vários os jovens que começam a afastar-se das redes sociais com o alegado motivo de preservarem a sua saúde mental. Um estudo da empresa GWI publicado no jornal Financial Times sugeriu que os mais novos estão cada vez mais cansados do mundo digital e conclui a utilização das redes sociais caiu até 10%, em 2024, face a 2022 - queda esta que se tornou mais acentuada entre os jovens na faixa dos 20 anos. À SABADO, Raquel Raimundo - membro da direção da Ordem dos Psicólogos -, considerou curioso o facto serem os jovens os mais cansados deste tipo de plataformas e sublinhou que estes casos acontecem principalmente em "quem usa as redes sociais em excesso".



Jovens afastam-se das redes sociais devido à saúde mental e conteúdos negativos Elisa Schu/picture-alliance/dpa/AP Images

"Há uns anos, surgiu um estudo que indicava que a saúde mental estava no top três [de preocupações] dos adolescentes e jovens adultos. Os jovens hoje em dia preocupam-se em ser saudáveis e isso não inclui apenas o físico, mas também a saúde mental", explica. Para a psicóloga, há vários cenários que podem justificar este afastamento por parte dos jovens: um deles é o facto de algumas redes sociais viverem muito da "imagem do corpo perfeito". "O Instagram, por exemplo, apela muito à imagem do corpo perfeito e isso tem um impacto muito negativo, sobretudo nos jovens, porque se relaciona com o body shaming [críticas ao físico de alguém]", avança.

Além disso, os conteúdos negativos que se partilham nas redes sociais também servem de empurrão ao afastamento dos jovens, na opinião de Raquel Raimundo. "Temos a tendência de ficar ligados a conteúdos que nos provoca emoções negativas de tristeza e ansiedade, por isso, é natural que haja alguém que se aperceba destes efeitos negativos e que se tente distanciar", diz.

Se por um lado as redes sociais têm o seu lado positivo - como é o caso da "aprendizagem, acesso à cultura e entretenimento" - por outro lado, também podem contribuir para a "depressão, ansiedade e autoestima baixa". É por isso que, entre os que decidem deixar de publicar nas redes sociais, há quem recorra, em casos mais extremos, a "retiros onde o uso de tecnologia é proibido".

"É normal que haja a tendência para diminuírem ou limitarem o tempo que passam online. Os jovens hoje em dia querem relações mais autênticas e nas redes sociais é difícil encontrar isso", explica ao recordar que os adolescente de hoje "já nasceram nos nativos digitais".

Idosos cada vez mais viciados nas redes sociais

E se por um lado é notável o maior afastamento dos jovens das redes sociais, parece que no caso dos idosos o impacto é contrário. Segundo dados da Marketest, relativos a 2025, 57% dos portugueses com mais de 64 anos utilizam diariamente a Internet e, destes, 11% dos idosos estão 'ligados' cinco ou mais horas por dia.

Isso acontece porque há uma "maior solidão", explica Raquel Raimundo. "A solidão matou mais pessoas no Japão, nos primeiros meses de pandemia, do que o Covid. Por isso, para os idosos as redes sociais podem ser uma fuga da solidão e uma forma de não se sentirem sozinhos."