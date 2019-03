Homem recebe 20 mil chamadas de estranhos em dia de aniversário

Filhos pregaram uma partida ao pai e afixaram um cartaz com o número de telefone do progenitor a pedir que lhe desejassem os "parabéns"

Graças a uma partida dos filhos, um homem recebeu cerca de 20 mil chamadas de estranhos no dia de aniversário, depois de os filhos planearem ao pormenor uma surpresa para celebrar o dia especial.



Os dois irmãos colocaram uma foto do progenitor num cartaz de grande dimensão na autoestrada, a caminho de Atlantic City, nos Estados Unidos.



No cartaz pode ler-se em letras maiúsculas, "Desejem os parabéns ao meu pai". Assinado, "Com amor, os teus filhos".



Em entrevista ao New York Times, Michael, de 28 anos, e Christopher, de 30, revelaram que desde miúdos sempre tiveram uma empatia muito grande com o pai e que era regular fazerem partidas entre eles. Mas, na verdade, desta vez a brincadeira ganhou outras proporções.



Toda a ideia surgiu da cabeça do irmão mais velho, Christopher, que sem saber o que oferecer ao pai no dia do seu 62.º aniversário teve a ideia de o colocar num cartaz à vista de tudo e todos.



O cartaz foi instalado na passada quarta-feira e Christopher Ferry decidiu assinalar o momento e publicou na rede social Facebook uma fotografia do pai junto ao placard. Quando a piada era nenhum dos familiares e amigos se esquecer de felicitar Chris Ferry, o que acabou por surgir foram 20 mil chamadas de desconhecidos que claramente não esqueceram o aniversário.



"Quando começaram a surgir notícias sobre a história, o meu pai apagou cerca de 3.000 mensagens durante uma hora e meia e depois recebeu mais 2.500 num espaço de 15 minutos", contaram os dois irmãos.



O cartaz custou mais de 1.700 euros e vai ficar exposto até dia 6 de abril.



Quanto a Chris Ferry, os filhos revelaram que não atendeu mais chamadas e que já se digiriu a uma operadora para mudar de número de telemóvel.