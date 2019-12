Num dia está-se a apresentar um programa de televisão em Singapura, no outro é-se protagonista da comédia sensação de 2018, Crazy Rich Asians [Asiáticos Doidos e Ricos] - e, desafiando as convenções de Hollywood, com um elenco asiático. Falamos de Henry Golding, claro, com quem falámos, em exclusivo, sobre Last Christmas, comédia romântica inspirada na música homónima dos Wham! - haverá algo mais natalício?Em Last Christmas, Golding divide o protagonismo com a "mãe dos dragões", Emilia Clarke, numa história de amor ao ritmo das músicas de George Michael, mas com um twist inesperado. Paul Feig realizou e Emma Thompson escreveu o guião. Estreia esta quinta, 5.[Risos] Somos pessimistas em relação a muitas coisas e muito resguardados na vida, mas ainda acho que há por aí boas pessoas com intenções genuínas. As razões por que Tom é tão bom para a Kate [Emilia Clarke) é por haver algo especial a ligá-los, como depois se percebe no filme.Aí é que está. Alguns dos temas referidos, como a imigração, fazem parte do dia a dia. São coisas com que as pessoas têm de lidar, só que se calhar não estavam preparadas para as ver no grande ecrã.A alegria que transbordava das páginas. É preciso perceber que este é um filme para fazer as pessoas felizes e torná-las um pouco menos cínicas em relação ao mundo e apreciarem-no pelo que ele é.Sem dúvida. Estou no início da minha carreira e aprecio poder fazer filmes diferentes. Tenho um com o Guy Ritchie a sair em janeiro, The Gentlemen - Senhores do Crime. Quanto a Snake Eyes, a rodagem vai a meio e está a ser um desafio completamente diferente. É extremamente físico, com muitas coreografias e cenas de luta.As oportunidades, por o filme ter sido tão popular que abriu as portas de Hollywood para mim e outros atores asiáticos. Sem dúvida, a minha agenda ficou muito mais preenchida.Sim, fiz jornalismo, trabalhei em televisão, tive alguns programas... Suponho que por isso a exposição ao outro lado da indústria não me tivesse assustado. Mas foi desafiante passar tanto tempo longe da minha mulher nas rodagens e e a promover os filmes. Por outro lado viver em Los Angeles está a ser incrível.Decididamente, eu não teria sido considerado para este papel antes, acredito verdadeiramente nisso. Sabe [respira fundo], quando surge uma responsabilidade destas, cabe à pessoa que a tem de assumir estar à altura do desafio. Eu estou totalmente seguro de conseguir fazer o que for preciso para, suponho, representar num bom sentido... É algo que todos nós - atores de etnicidades variadas em Hollywood - temos de assumir. Também importa referir que houve vários atores asiáticos que abriram o caminho, como John Cho [American Pie, Star Trek] ou Daniel Dae Kim [Lost, Hawai Força Especial]. É interessante fazer parte de uma conversa em que estes nomes estejam presentes.O maior medo de qualquer ator, para ser sincero, é ninguém te conhecer. No meu caso, como vivi tanto tempo sem fazer parte disto, creio que tenho uma relação muito saudável com este trabalho. Compreendo que tão rápido como estas oportunidades me foram dadas, elas podem ser-me tiradas, e estou em paz com isso. Estou feliz por estar em Hollywood, mas por cima dos meus ombros está uma cabeça sensata, por isso acho que vou ficar bem.