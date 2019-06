É já hoje, dia 1 de junho, as celebrações do 20º aniversário da publicação da edição portuguesa de Harry Potter e a Pedra Filosofal na Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII. A Editorial Presença, além da publicação das quatro edições especiais Harry Potter e a Pedra Filosofal, com quatro sobrecapas de cores diferentes, alusivas às quatro equipas dee Hogwarts: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw ou Slytherin, vai ter várias atividades especiais.





Capa comemorativa do Harry Potter



Quem participar nas atividades até terá direito a um certificado de feiticeiro. Ora tome nota: seleção da equipa e fotografias com o Chapéu Seleccionador; alimentar o Bowtrucle (monstro mágico); apanhar a incrivelmente veloz bola snitch; fazer a transplantação das barulhentas plantas Mandráguras. Mas há mais. Poderão capturar o Occami, procurar pelo Pigmy Puff. E ainda desgnomizar o Jardim.





As atividades no dia 1 de junho acontecem entre as 17h00 e as 20h00, e no dia 9 de junho, entre as 15h30 e as 19h30. Além disso, o Instituto de Magia Português (IMP), o maior clube de fãs em Portugal, vai organizar dois eventos. Qualquer pessoa pode participar nas atividades. Basta ir visitar a Feira do Livro de Lisboa.





J.K. Rowling, a britânica que terá criado a personagem de Harry Potter numas férias no Porto, já terá vendido mais de 500 milhões de cópias dos seus livros. A autora de 53 anos publicou o primeiro livro em 1997. Depois seguiram-se mais sete livros e toda a sua obra já foi adaptada ao cinema. Em 2012, J. K. Rowling decidiu criar um site dedicado a todo o mundo Potteriano, com novidades e artigos o Pottermore.



A escritora anunciou recentemente vai lançar uma nova série de livros sobre o jovem órfão com uma cicatriz na testa. Vão ser quatro eBooks que já é possível encomendar em várias plataformas digitais. Para já os livros não vão estar disponíveis em português. Mas os fãs vão poder descobrir os primeiros dois livros, no dia 27 de junho. Para ler em inglês, francês, italiano ou alemão.