Foram tempos difíceis para a música alternativa em Portugal. Se todo o ramo da cultura acusou a dentada causada pelo confinamento, com alguns artistas a apontar o dedo à precariedade laboral e outros a denunciar a falta de apoios públicos, a cena independente, tradicionalmente ligada a espaços menores e público reduzido, mais ainda.

Com a maior parte das pequenas salas de concertos ainda impedida de acolher espetáculos, é com bons olhos, então, que vemos a Fundação Calouste Gulbenkian a acolher, no seu Anfiteatro ao Ar Livre, a curadoria da Galeria Zé dos Bois, há muito tida como a Meca da música alternativa na capital, para mais uma edição do Jardim de Verão – a união perfeita entre o amor pela música e o verde do oásis lisboeta.

Na segunda data desta edição do Jardim de Verão, o público pareceu receber de braços abertos este retorno, mesmo com todas as limitações de segurança impostas pelo momento que vivemos. E Norberto Lobo, guitarrista com vasta e duradoura ligação tanto à ZDB quanto à cena musical supracitada, fez por traduzir musicalmente a beleza dessa ligação, num concerto que poderia servir de banda sonora contemplativa a uma tarde de descontração no jardim da Gulbenkian. Sob as folhas das árvores pintadas pelas luzes do anfiteatro, a abstração da sua guitarra embebida em efeitos coloriu também o som – uma paisagem visual e auditiva à qual a plateia sentada não ficou indiferente.

Estava estabelecido que o dia seria de música contemplativa e a atuação seguinte levou o conceito ao nível seguinte: a união entre a bateria e percussão de João Pais Filipe e a eletrónica analógica e digital de Burnt Friedman era uma relativa incógnita, ainda que, no papel, habitassem o mesmo universo exploratório da livre improvisação (e que Friedman tenha marcado presença no interessante novo disco de Pais Filipe, Sun Oddly Quiet).

Acabaram por tocar como se o fizessem juntos desde sempre. Resultando numa música de dança para ouvir sentado, simultaneamente cerebral e deslumbrante, os polirritmos em métricas irregulares do baterista entrelaçaram-se maravilhosamente com os arpeggios sintetizados do veterano da eletrónica alemã – uma combinação minimal à qual, ao mesmo tempo, nada faltava: textura, melodia, ritmo e criatividade. Cinco temas prolongados em que comungámos, todos, com a música e o maravilhoso meio envolvente.

O Jardim de Verão Gulbenkian continua esta semana com performances da Orquestra Gulbenkian com o maestro Nuno Coelho (10/7), B Fachada e Julinho da Concertina (11/7, esgotado), Peter Evans e o trio Peter Evans, João Barradas e Demian Cabaud (12/7), Marco Franco com Joana Gama e Tiago Sousa e CALHAU! com Vasco Alves (17/7), Luís Severo e Selma Uamusse (18/7, esgotado) ou os Metais da Orquestra Gulbenkian (19/7).

Os bilhetes custam €10.