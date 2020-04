"Com 75 anos de vida e 46 de trabalho neste País ao qual dei tudo, acho que merecia, pelo menos, uma resposta", desabafou àa atriz, cantora e produtora, que há dois anos fundou a companhiabrangente, com a qual tem percorrido Portugal a fazer teatro, sem qualquer apoio e usando a própria casa para guardar figurinos e a cortesia da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, onde mora, e da Companhia do Coreto, colegas de Carnide, para ensaiar.Estava à beira de estrear um original sobre a paixão do teatro, um original de Sandra José, "uma atriz e autora brilhante que tem de dar aulas para não morrer à fome, tal como outros colegas servem às mesas e são agentes imobiliários porque não têm salário certo com que possam contar, apesar da total dedicação aos palcos", mas teve de cancelar.Agora, a atriz que há duas décadas foi a protagonista do grande êxito de Filipe La Féria What Happened to Madalena Iglésias (que estará online de 1 a 4 de maio na página de Facebook do Teatro Politeama, para alegria do público mas sem qualquer retorno financeiro para os seus criadores), debate-se com um futuro incerto para si própria e para a sua companhia/produtora de espectáculo Magiabrangente, que fundou por amor ao palco com o dinheiro que juntou a fazer novelas na TVI – Prisioneira e A Herdeira, após uma década sem ser convidada, "possivelmente porque não pertenço a lobbies, sou frontal e não dou palmadinhas nas costas para fingir que está tudo bem". Já na SIC, não aparece há 22 anos."Mas não me estou a queixar, o que eu queria era ter perspetivas, não chegar a este momento e só ver um grande ponto de interrogação, a classe artística desunida e o poder a assobiar para o lado", aponta. Indignada e temendo o futuro, com os teatros fechados até data incerta, redigiu uma carta com o título "Lembrem-se de nós!", assinada por si própria e pelos outros membros da sua companhia – Sandra José, João Ascenso, Maria Curado Ribeiro, Carlos Gonçalves, Alexandra Pato, Ana Lúcia Magalhães, Mário Abel, Inês Lira, Alexandre Tavares, Mafalda Rodrigues e Daniel Cerca Santos – e enviou-a para "os contactos no governo que tinha, incluindo o Ministério da Cultura, e para os jornais" e, até hoje, não recebeu nenhuma resposta.Está em casa, em quarentena, "por estar na idade de ser grupo de risco" e vai vivendo de poupanças e do take-away do restaurante lisboeta Isto é o da Joana, que abriu em novembro com as filhas, a mais velha chef, a mais nova atriz como ela, mas agora sem trabalho: "As rendas continuam, faturamos 10 por cento do que precisaríamos, e não tenho muito de parte. Sempre investi o que ganhei, para poder trabalhar, nunca fui mulher de ficar parada à espera de convites. Gosto de arregaçar as mangas."O mesmo se pode dizer de João Ascenso, que à, referindo-se à carta, disse: "Falamos por todos os atores, o que acontece neste momento é transversal. Não há um tipo de atores, há os atores, os que não têm voz, que não conseguem ser ouvidos. Neste momento há uns mais vulneráveis do que outros, mas estamos todos sem trabalhar. Não conseguimos fazer aquilo para o qual estudámos e a que dedicamos a nossa vida. É uma situação fragilizante tanto para atores como para técnicos.""O risco é vermos o nosso trabalho perdido – continuou – Não sabemos como vamos retornar e em que condições podemos trabalhar, num futuro próximo ou a longo prazo. Há pessoas que podem estar a sofrer dificuldades económicas, espero que não chegue ao extremo dos despejos. Houve apoios da Segurança Social que não chegaram a todos, porque certos atores a recibos verdes não eram contemplados, e os que foram, receberam 300 euros. No meu caso, estou numa situação frágil, mas não num extremo perigoso de falta de subsistência. A carta serve para alertar para que a situação não se prolongue ad aeternum."Mário Abel, também signatário, lembra que "a Magiabrangente, não tendo um espaço físico, está dependente das salas de teatro à volta do país; o que acontece é que, quando os espetáculos são cancelados, todo esse dinheiro vai para um poço de onde já não regressa". Com os cancelamentos e adiamentos, o retorno financeiro esperado desaparece: "Para quem depende disso, ficar adiado para janeiro ou fevereiro do próximo ano não é solução."Mais: "Pertencemos a um meio precário por excelência. Todos trabalhamos muito, não necessitamos de subsídos governamentais. O que acontece quando se instala uma crise destas é que o dinheiro deixa de entrar. Continuamos a pagar contas, alguns de nós têm filhos. O que antes era precário tornou-se dantescamente precário. Nós tentamos arranjar soluções, fazemos vídeos online na esperança de dinamizar o nosso talento e para as pessoas não se esquecerem de que o teatro existe, mas isto veio a criar um precedente que no futuro pode ser catastrófico, que é o da cultura à borla. Se antes da pandemia fazíamos teatro por amor e ganhávamos dinheiro com isso, hoje só fazemos por amor.""O problema não é de hoje", alerta, ainda, Rita Ribeiro, acrescentando: "É estrutural e tem décadas, a minha mãe (Maria José) tem 93 anos e estreou-se aos cinco, era uma atriz-prodígio, e tem uma reforma de 400 euros. Já eu... nunca recebi nada do Estado, sempre que concorri a subsídios, foram-me recusados, em contrapartida pago e impostos e Segurança Social. Para que é que o dinheiro serve? E para onde vão esses milhões de que falam? Sempre para os mesmos? É importante que se discuta isto, que as pessoas saibam o que se passa. A questão vai ter de se resolver em breve, porque a cultura é um bem essencial e o País não pode correr o risco de destruir o futuro e os sonhos dos seus atores."