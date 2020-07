Vocalista dos Kasabian admite violência doméstica e sai da banda

O vocalista dos Kasabian declarou-se esta terça-feira culpado de ter agredido a sua ex-companheira, um dia depois de ter anunciado a saída da banda britânica, alegando "problemas pessoais". Tom Meighan surgiu num tribunal de Leicester na manhã desta terça-feira, depois de acusado de agressão a Vikki Ager a 9 de abril deste ano.

De acordo com a acusação, citada pelo Guardian, uma criança presenciou o ataque e contactou a rede de emergência alertando para um incidente doméstico. A criança "pareceu em pânico e assustada" e terá ouvido a vítima a dizer "larga-me, larga-me". Ainda de acordo com a acusação, Meighan "cheirava fortemente a bebidas alcoólicas" e apresentava um comportamento "agressivo".

A saída do vocalista de 39 anos da banda Kasabian foi anunciada esta segunda-feira, alegando que Meighan enfrentava "problemas pessoais que vinham afetando o seu comportamento por algum tempo e agora quer concentrar todas as suas energias em repor a sua vida nos eixos".

Tom Meighan is stepping down from Kasabian by mutual consent. Tom has struggled with personal issues that have affected his behaviour for quite some time and now wants to concentrate all his energies on getting his life back on track. We will not be commenting further.