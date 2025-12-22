Sábado – Pense por si

Vida

Geração ChatGPT & Companhia: inteligência artificial já faz parte das rotinas dos miúdos

Raquel Lito
23:00

As brincadeiras fazem-se com elfos que ganham vida no Natal e peluches conversadores. Nos TPCs, o algoritmo também ajuda. Histórias de quem adere, com muita cautela. Especialistas alertam para os riscos de dependência de feedback imediato.

Jeremias e Marcelino são criaturas endiabradas, dois elfos de 30 centímetros, que deixam um rasto de destruição pela casa, à vez. Tem sido assim, desde o início de dezembro, noite após noite, sem que as vítimas levem a mal. Enquanto Vitória dorme, os bonecos, vindos do Polo Norte, a terra do Pai Natal, chegam a Lisboa, sabe-se lá por que meios, e fazem das suas: tanto espalham cacau pela banheira – à laia de pista de terra batida para corridas de carros miniatura, pertencentes ao irmão, Salvador, de 8 anos –, como desarrumam as gavetas da roupa, escrevem com pasta de dentes no espelho do WC ou desenrolam rolos de papel higiénico. Quando Vitória, 5 anos, acorda, pelas 7h30, procura os destruidores. Só os vê estáticos, mas acredita que eles ganham vida em horas tardias, na versão contada pela mãe. Não sabe é como.

Investigação
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida

A Ucrânia não ficará sozinha

Zelensky vê na integração na UE uma espécie de garantia de segurança, ainda que não compense a não entrada na NATO. É possível sonhar com um cessar-fogo capaz de evitar uma futura terceira invasão russa da Ucrânia (agora para Odessa e talvez Kiev, rumo às paredes da frente Leste da UE)? Nunca num cenário de concessão do resto do Donbass. O invadido a oferecer, pela negociação, ao invasor o que este não foi capaz de conquistar no terreno? Não pode ser. Aberração diplomática que o fraco mediador Trump tenta impor aos ucranianos.

