Frederico Lourenço: “Entender o que disse Jesus é o meu objetivo”

As mulheres tinham um lugar de destaque e existiam várias doutrinas no cristianismo. Frederico Lourenço traduziu os textos “escondidos” que a Igreja não reconhece.

O único evangelho escrito por uma mulher, o Evangelho de Maria, ficou perdido até 1955. Nele, Jesus confiava a doutrina da Igreja a Maria Madalena. Escrito no século II, ficou escondido durante séculos. Pelo caminho perdeu-se parte do texto. Curioso, invulgar e revolucionário – este é um dos Evangelhos Apócrifos que Frederico Lourenço fez questão de incluir no seu novo livro, editado agora, e que inclui a tradução de textos que não são reconhecidos pela Igreja Católica. “Acho que estes textos são extremamente importantes para se repensar o cristianismo nalgumas questões que ainda hoje são polémicas. Por exemplo, o lugar da mulher. Porque é que as mulheres estão excluídas de serem ordenadas, porque estão excluídas da hierarquia da Igreja? Desde o início do cristianismo que as pessoas perguntam qual é o lugar de homens e mulheres e os cristãos, que seguiam estes textos, tinham a noção clara de que ocupam um lugar igual”, diz à SÁBADO o escritor.