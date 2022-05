Francisca Cordeiro Nobre tem alma de artista e adora andar de cavalo

Os dois amores da criança de 10 anos são estar no palco e as sessões com o Pascoal às segundas-feiras ao final da tarde.

As segundas-feiras ao final da tarde são o ponto alto da semana. Razão: é quando Francisca se encontra com o seu amigo, Pascoal. Não é um encontro qualquer, na verdade, o Pascoal é um cavalo (o seu animal preferido) e aquela meia hora depois das 18h uma sessão de hipoterapia – reabilitação através do movimento do cavalo – na Quinta da Várzea, na Lourinhã. Chica, como gosta de ser tratada – já foi Kika, mas agora acha que o nome é para bebés – chega pelas 17h45, sobe uma rampa de madeira com a sua cadeira e posiciona-se ao lado do cavalo. "Olá, Pascoalinho!", diz para o animal.