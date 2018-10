O Verão já lá vai. O mau tempo veio para ficar, mas não é por isso que se vai esconder atrás de um casaco. Aliás, é agora que tem de se começar a preparar para o próximo Verão. Para Cláudio Mocho, Personal Trainer e Co-Fundador da Personal Trainers Portugal, o Verão continua a ser o grande motivador para as pessoas começarem a fazer exercício físico, mas não se resolve tudo nesses meses. "Tem de ser uma preocupação que deveria ser prolongada todo o ano, assim os resultados seriam bem mais satisfatórios e a sensação de esforço do exercício seria bem menor", diz à SÁBADO.





Não existe uma fórmula mágica, mas estes Personal Trainers dão-lhe algumas dicas de como conseguir melhorar a forma física em apenas seis semanas. Rui Rodrigues, Personal Trainer e Co-Fundador da Personal Trainers Portugal, elaborou um plano de exercícios específico através do Treino Intervalado de Alta Intensidade (HIIT). "Juntamente com uma alimentação equilibrada, este método de treino aumenta a perda de massa adiposa mantendo e até ganhando, em alguns casos, massa muscular. Consegue queimar mais calorias que os treinos convencionais cardiovasculares e de resistência. Aumenta a resistência muscular e cardiovascular", explica.

Já Fábio Guerreiro, que treina pessoas dos 9 aos 63 anos, defende o exercício quase com terapia. "As pessoas já têm demasiadas responsabilidades no seu dia-a-dia. O treino deve ser o momento em que não estão a pensar que ainda têm e-mails para ver, filhos para tratar ou roupa para passar", explica Fábio.

Que exercícios fazer?

O plano é executado durante 45 segundos para cada exercício e 15 segundos de descanso entre eles, sem precisar de nenhum tipo de material. É ainda importante ter em conta que existem exercícios para homens e mulheres.

Para os homens:

- Push Up: fletir o cotovelo levando o peitoral a dois dedos do chão voltando à posição inicial fazendo a extensão do cotovelo.

- Skipping: consiste em elevar um joelho na direcção do peito formando um ângulo aproximadamente de 90º entre joelho, anca e pé. Depois coloca-se novamente na posição inicial (de pé) e antes do pé tocar no chão fazer o mesmo movimento.

- Squat Jump: flectir os joelhos e descer a anca até uma posição de 90º com a anca ou o joelho e pés e voltar a posição inicial, de pé. Atenção: evitar ultrapassar a ponta dos pés.

- Elbow Plank: tem que colocar os cotovelos no chão alinhados com o ombro, tronco firme, pernas totalmente estendidas e firmes com a ponta dos pés no chão e à largura dos ombros. Importante: manter sempre o abdominal contraído.

- Burpee: colocar as mãos no chão à frente dos pés, levar os pés para trás mantendo os braços firmes e as pernas totalmente estendidas de forma a manter a zona posterior alinhada com a cervical, descer o peito em direcção ao chão flectindo os cotovelos, fazer uma extensão dos cotovelos e, levar os pés para próximo das mãos de forma a levantar e saltar.

Para as mulheres:

– Squat + reverse lunge (3 movimetos): flectir os joelhos e descer a anca até formar um angulo de 90º com os pés, joelho e anca tentando evitar avançar o joelho para lá da ponta do pé. Depois volte à posição inicial, de pé, e dê um passo atrás de cerca de um metro com a perna esquerda. De seguida fletir o joelho direito e levar o joelho esquerdo a 2 dedos do chão, voltar a posição inicial e repetir para a perna direita.

– Plank Squat: descer ate a posição de agachamento colocando as mãos no chão à frente dos pés, levar os pés para trás mantendo os braços firmes e as pernas totalmente estendidas de forma a manter a zona posterior alinhada com a cervical, trazer os pés para próximo das mãos e ficar em posição de squat.

- Jumping Jack: afaste os pés em salto e ao mesmo tempo junte as palmas das mãos acima da cabeça desenhando um círculo com os braços. Coloque-se de pé (a posição inicial) em salto juntando os pés e levando as mãos ao lado da anca.

- Hip thruster: a posição inicial começa deitado de cubito dorsal com os joelhos flectidos, pés no chão ligeiramente afastados da linha dos ombros, braços estendidos ao lado do tronco com as palmas das mãos viradas para o chão. Depois de se manter nessa posição, faça uma extensão da anca até formar um ângulo de 90º com os pés joelho e anca, mantendo apenas a cabeça, zona escapular e pés no chão.

- Crunch abs: comece estando deitado de cubito dorsal com os joelhos flectidos e pés no chão, mantendo os braços estendidos na direcção dos joelhos. De seguida faça uma flexão do tronco levando as mãos em direcção aos joelhos o máximo possível mantendo sempre os pés no chão e a cervical alinhada com a coluna.





Mais dicas

O tempo e o volume destes exercícios para ambos os sexos vão progredindo de semana para semana. Na primeira semana, três vezes, 2 a 3 rondas, na segunda semana, 3 vezes (3 a 4 rondas), na próxima semana, 4 vezes (3 a 4 rondas), na quarta semana faça 4 a 5 rondas, na quinta semana 4 rondas e na última semana exercite 5 a 6 vezes (4 a 5 rondas). "embora possa ser realizado em qualquer lugar, eu recomendo num lugar plano, de forma a melhorar a estabilidade dos movimentos e evitar possíveis lesões", explica Cláudio Mocho.

É importante não esquecer que antes da prática destes exercícios, deverá ir ao médico para avaliar se pode fazer estes exercícios e ter uma dieta equilibrada. "Um truque que ajuda a perder massa gorda é não ingestão de lacticínios (leite, queijo, iogurtes) e alimentos processados (refeições pré-cozinhadas, massas, sumos). A água é muito importante. 72% do corpo humano é composto por água, se não bebemos água o corpo vai buscá-la aos órgãos. O indicado nos homens é 35ml de água por cada kg de peso e nas mulheres é 25ml", afirma Fábio Guerreiro. Os exercícios variam de homem para mulher. Porquê? "Para os homens os exercícios são mais específicos para o tronco, enquanto para as mulheres são mais específicos para pernas e glúteo, diz o personal trainer.

A SÁBADO também pediu a Fábio Guerreiro para elaborar dois planos, com a duração de 30 minutos, identificando o objectivo de casa exercício. Cada volta – são três – contém 8 exercícios. O tempo de duração do exercício e descanso são os mesmos que o plano anterior.

Para homens:

Na primeira semana, com a ajuda de uma toalha, banco ou cadeira, faça prancha com joelhos para exercitar o abdominal, agachamento com apoio (pernas), flexões com joelhos (Peitoral), Skipping baixo (Cardio para aumentar o gasto calórico), Crunch (Abdominal), remada comboio com toalha sentado (Costas), flexões tríceps com joelhos (Parte trás do braço) e corrida no mesmo sítio (Cardio).





Na segunda semana faça prancha com um joelho (Abdominal), agachamento com apoio de banco (Pernas), flexões só com um joelho (Peitoral), Skipping médio (Cardio). De seguida, deite-se de barriga para cima com os braços esticados à largura dos ombros a apontar para o tecto com pernas flectidas subir os ombros do chão com os braços esticados (Abdominal), faça remada comboio com toalha sentado unilateral (Costas), flexões tríceps com um joelho (Parte trás do braço) e Split jacks (Cardio). "A escolha dos exercícios foi feita de forma a pessoa ir ganhando a técnica e confiança para conseguir fazer os exercícios com segurança e eficácia, por exemplo no agachamento até à 2 semana deve ser feito com o banco para garantir que a postura é a correcta, deve controlar sempre a respiração, manter as costas direitas e pescoço sempre alinhado sem sentir pressão na cervical", explica Fábio.

Na terceira semana: prancha sem joelhos (abdominal), subir e descer cadeira (pernas), flexões sem joelhos (peitoral), polichinelos (Cardio), Toe Taps (Abdominal), extensão lombar no chão (Costas), remada com toalha e palma da mão virada para cima (Parte frente do braço) e Skipping alto (Cardio).

Na quarta semana vai precisar de usar uma corda e elástico para fazer agachamento com salto (pernas), flexões sem joelhos (Peitoral), saltar à corda (Cardio), Sit ups (Abdominal), remada aberta com elástico e com os cotovelos à altura dos ombros (Costas), Bicep curl com elástico (Parte frente do braço) e saltar à corda (Cardio).

Na quinta semana, com a ajuda de um elástico e um banco, faça Mountain climbers (Abdominal e Cardio), Lunges (Pernas), flexões declinadas (Peitoral superior), Sprints sem parar (Cardio), Abdominais bicicleta (Abdominal), adução da escapula com elástico (Costas), Fundos (Parte trás do braço), terminando com Sprints sem parar (Cardio).



Na última semana comece por fazer prancha (Abdominal), Power lunge (Pernas), Flexões em diamante (Peitoral), Burpees (Cardio), V-ups (Abdominal), Elevações na barra (Costas), Flexões tríceps (Parte trás do braço) e Burpees (Cardio). Estes exercícios exigem a utilização de uma barra fixa.





Para mulheres:

Na primeira semana, através da utilização de um banco, fazer cadeira isométrica nível 1 para exercitar as pernas, prancha com joelhos (Abdominal), agachamento com apoio (Pernas - coxa), ponte glúteos (Pernas - parte trás coxa e glúteos), corrida no mesmo sítio (Cardio), Toe taps (Abdominal inferior), agachamento sumo com apoio (Pernas - parte interior coxa e glúteos), subir e descer degrau (Cardio).







Ponte



Na segunda semana, também com um banco, faça 90º entre perna e coxa – chama-se cadeira isométrica nível 2 –, prancha com um joelho (Abdominal), agachamento com apoio (Pernas - coxa), ponte de glúteos com calcanhar apoiado (Glúteos - parte trás coxa), Skipping baixo (Cardio), Crunch (Abdominal), agachamento com apoio e elevação lateral da perna (Pernas e glúteos) e corrida (Cardio).



Na terceira semana, faça novamente cadeira isométrica nível 2 (Pernas), prancha sem joelhos (Abdominal), agachamento isométrico (Pernas - coxa), ponte glúteos unilateral (Glúteos - parte trás coxa), Skipping médio (Cardio), prancha sem joelhos (Abdominal), Lunge alternado (Pernas - Glúteos) e Split jacks (Cardio).



Na quarta semana, vai precisar de usar um elástico e uma corda. Comece por fazer agachamentos (Coxas), Mountain climbers (Abdominal), agachamento com salto (Coxas), abdução lateral perna com elástico (Glúteos - zona lateral coxa), polichinelos (Cardio), Super homem (Glúteos e Costas), agachamento sumo isométrico (Coxa - parte interna da coxa) e, por fim, salte à corda (Cardio).





Na quinta semana (estes exercícios exigem a utilização de um banco e elástico): cadeira isométrica nível 2 (Pernas), abdominais bicicleta (Abdominal), Lunges (Pernas - Glúteos), subir e descer o banco (Pernas), Sprints (Cardio), Sit ups (Abdominal, agachamento com elevação lateral da perna com elástico (Coxas e glúteos) e Squat jacks (Cardio).



Na última semana (estes exercícios exigem a utilização de uma corda) continue a fazer cadeira isométrica nível 2 (Pernas), de seguida coloque-se em prancha (Abdominal), faça Power Lunges (Pernas - Glúteos), agachamento com salto (Coxas), Burpees (Cardio), ponte de glúteos isométrica (Glúteos - parte trás coxa), V-ups (Abdominal) e salto à corda (Cardio).