Filipa de Abreu: quem é a embaixadora da marca polémica

A portuguesa divulga as peças da griffe Tory Burch, acusada de copiar a camisola poveira. Garante não ter nada a ver com o assunto e lamenta os insultos online. Os filhos apoiam-na e o namorado leva-a para a casa na Comporta.

"Fiquei muito surpreendida com o episódio, pois desconhecia a camisola", começa por dizer à SÁBADO Filipa de Abreu, embaixadora da marca Tory Burch (TB) na Europa. Depois, veio a tristeza. Em simultâneo, foi insultada nas redes sociais. Agora, defende-se. Garante não ter conhecimento de todas as coleções da griffe de luxo, "muito menos dos processos criativos" da mesma: "O papel de embaixador é o de promover a marca junto dos seus círculos de influência, nada mais além disso."



Em causa está a suposta apropriação da peça típica da Póvoa de Varzim (€80), com 150 anos de história, por parte da designer de moda norte-americana que a tentou vender como criação própria – e quase nove vezes mais cara (€695) do que a original. Mas entretanto removida do site. A criadora que dá nome à marca é ainda a 88.º mais rica do Mundo, segundo a lista de 2020 da Forbes, apesar de ter fechado muitas das 315 lojas espalhadas pelo mundo e despedido funcionários, devido à pandemia.



O problema da autoria da camisola adensou-se ao longo da última semana, a partir de uma notícia do Público de quarta-feira (dia 24). A portuguesa, de 43 anos, conta ter tentado remediar a situação: "Fiz a ponte entre a autarquia [da Póvoa de Varzim] e a marca. Acredito que estes contactos resultem em soluções que ajudem a minimizar os impactos causados."



Até à data, estas diligências não tiveram efeito. O ministério da Cultura anunciou em comunicado, na sexta-feira à tarde (dia 26), que iria "solicitar a identificação das vias judiciais e extrajudiciais ao dispor do Estado português para defender a camisola poveira enquanto património cultural português." Confrontada com a reação da tutela, Filipa reitera: "Apenas a marca poderá responder. Ao longo da minha carreira tenho promovido e divulgado ícones culturais portugueses, como os azulejos. Sou indiscutivelmente pela defesa do património cultural português."



Insultos online

As redes sociais funcionam como uma montra para a consultora de moda, que expõe regularmente peças da TB. Apresenta-se com elas, sobretudo túnicas, mostra pratos da coleção em casa, etc. E chovem elogios remotos. Mas conhece agora o outro lado, sendo alvo de inúmeras críticas online pela polémica camisola. Lidou "com dificuldade", diz, enquanto "portuguesa mas principalmente como mãe" de três adolescentes. A família tem sido um pilar, acrescenta. "



É no Instagram que ela expõe

parte da sua vida, inclusive de outro momento difícil como a morte do padrasto. Tratava-o por pai: "E

"Os insultos diretos à minha pessoa, sem perceberem qual é o meu papel na marca, estão a ser incrivelmente violentos. Os meus filhos mostram ser verdadeiros guerreiros. Sinto um orgulho enorme quando olho para eles e vejo a força e a coragem que demonstram, perante uma situação que para mim, como adulta, é difícil de gerir."