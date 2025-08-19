Luís Vieira sentia-se mal. Depois de três dias a remar pelo rio Yukon, que corre pelo Canadá até ao Alasca, nos Estados Unidos, não aguentava comida no estômago. O companheiro na canoa, António Palavra, sofria com as poucas horas de sono, parecia-lhe ver vultos, mas continuava a remar. Tinham percorrido metade dos mais de 1.600 quilómetros da mais longa e dura prova de canoagem do mundo, a Yukon 1000. É que, para além da distância, os participantes seguem por uma região selvagem em total autonomia. “Foi duríssimo: remavamos durante 18 horas por dia, depois tínhamos de encontrar um local para montar a tenda, filtrar água, comer, ter cuidado com os ursos e dormíamos umas três horas”, conta Luís Vieira, de 52 anos, optometrista de profissão. Transportavam na canoa cerca de 30 kg de equipamento, incluindo um kit de reparação e óculos de natação com tubo para o caso de se depararem com um incêndio florestal.

Fazer desportos extremos nas férias