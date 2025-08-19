Sábado – Pense por si

Vida

Fazer desportos extremos nas férias

Susana Lúcio
Susana Lúcio 19 de agosto de 2025 às 23:00

Correr durante centenas de quilómetros sem saber quando é a meta parece insano, mas desenvolve resistência física e proporciona bem-estar emocional. Quatro praticantes explicam como.

Luís Vieira sentia-se mal. Depois de três dias a remar pelo rio Yukon, que corre pelo Canadá até ao Alasca, nos Estados Unidos, não aguentava comida no estômago. O companheiro na canoa, António Palavra, sofria com as poucas horas de sono, parecia-lhe ver vultos, mas continuava a remar. Tinham percorrido metade dos mais de 1.600 quilómetros da mais longa e dura prova de canoagem do mundo, a Yukon 1000. É que, para além da distância, os participantes seguem por uma região selvagem em total autonomia. “Foi duríssimo: remavamos durante 18 horas por dia, depois tínhamos de encontrar um local para montar a tenda, filtrar água, comer, ter cuidado com os ursos e dormíamos umas três horas”, conta Luís Vieira, de 52 anos, optometrista de profissão. Transportavam na canoa cerca de 30 kg de equipamento, incluindo um kit de reparação e óculos de natação com tubo para o caso de se depararem com um incêndio florestal.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Canoagem Férias Natação Paraquedismo Yukon Estados Unidos Portugal Lisboa Hospital de Portimão Skydive Associação Americana de Psicologia
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Fazer desportos extremos nas férias