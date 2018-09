Jovem francês de 20 anos foi procurado pela Polícia Marítima.

Um jovem francês de 20 anos fez a nado 3 quilómetros entre as duas margens do Tejo - do Cais das Colunas ao Ginjal - numa noite de copos.



Foi procurado pela Polícia Marítima, de acordo com o Correio da Manhã.