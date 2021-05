Fátima: peregrinos não chegam para animar a economia local

"Num dia 12 de maio de um ano normal não teria a mínima hipótese de estar a atender esta chamada. Mas são 19h30 e só tenho seis das 25 mesas ocupadas. Ao almoço foi melhor, mas não tem nada a ver com os outros anos. Os poucos peregrinos que aqui andam não circulam porque querem garantir lugar no recinto por causa das limitações", diz à SÁBADO, Ruben Marques, gerente do restaurante A Tasquinha, em Fátima, que por estar a apenas 100 metros da basílica costuma ser um dos mais concorridos da zona.



Outra das grandes diferenças é que este ano não há estrangeiros. "Tínhamos dias aqui em que só falávamos inglês, espanhol ou italiano. Agora quando aparece algum é uma festa", conta Ruben, que apesar de tudo está com muita esperança no verão: "Os fins de semana não têm sido maus, vamos lá ver...".



Há vários dias que os noticiários mostram os peregrinos a caminho de Fátima para o 12 e 13 de maio. No ano passado, o Santuário tomou uma decisão inédita: pela primeira vez na história, as celebrações de 12 e 13 foram feitas à porta fechada por causa da covid-19.