Citada pela agência EFE, Lorena Ochoa disse estar "muito feliz", por ser reconhecida pela Barbie como "uma fonte de inspiração".

A boneca mais famosa do mundo vai ter uma nova linha que pretende homenagear "mulheres inspiradoras".Entre as personalidades escolhidas estão a pintora mexicana Frida Kahlo, a golfista mexicana Lorena Ochoa, a cientista afro-americana Katherine Johnson e a aviadora norte-americana Amelia Earhart.A Mattel explica que a colecção tem como objectivo homenagear figuras femininas tidas como um "exemplo" a seguir, por terem provocado uma "mudança social" e por se destacarem nas suas profissões, ao "quebrarem limites e inspirarem as próximas gerações".