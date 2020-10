A Drawing Room Lisboa, com foco apontado ao desenho contemporâneo português, regressa para a sua terceira edição, de 14 a 18 de outubro (sendo que o primeiro dia é exclusivo para profissionais e convidados), na Sociedade Nacional de Belas Artes – de quarta a sábado das 12h às 21h e, no domingo, das 11h às 19h. Para o público em geral, os bilhetes custam €5 (ou €3 para menores de 18 anos e séniores).Em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, a feira terá esta versão presencial, onde serão apresentadas e comercializadas obras de 60 artistas e 20 galerias nacionais, como a Balcony, Carlos Carvalho, 111, Módulo, Trema, Monumental ou Belo-Balester, e também espanholas, através da presença da feira congénere Drawing Room Madrid (com as galerias Silvestre ou Trinta), mas também uma versão on-line , a Drawing Room Store, somando mais 18 galerias internacionais (do Brasil, Argentina, Espanha, Reino Unido, Holanda e Itália, reunindo 72 artistas), a que se pode aceder entre 14 e 30 de outubro.Entre os artistas nacionais consagrados, destacam-se as presenças de Paula Rego, Helena Almeida, Paulo Brighenti, Pedro Barateiro, Joana Pimentel, Pedro Calapez, Vasco Barata, Alexandre Conefrey, Paulo Damião, Vera Mota, Sara Bichão, Rui Horta Pereira e Paulo Lisboa, havendo ainda em pequeno núcleo para artistas portugueses sem galeria, numa curadoria de Natxo Checa, da Galeria Zé dos Bois, surgindo como convidado para preparara uma mostra coletiva também disponível para venda, contribuindo para o reconhecimento cultural e comercial do trabalho criativo de uma nova geração.A estes juntam-se o Foco Panorama Italiano, um espaço dedicado ao fenómeno italiano das cidades "alla misura del uomo", com curadoria do comissário de Bolonha, Antonio De Falco.Manter-se-á ainda o habitual espaço editorial, com venda de livros de artistas e catálogos, numa seleção de Filipa Valladares, com uma versão digital para os lançamentos de edições e múltiplos. A restante programação paralela – como apresentações e conferências – decorrerá maioritariamente em formato digital e live.Com direção artística da espanhola Mónica Álvarez Careaga, a Drawing Room, "é uma plataforma pioneira na valorização e comercialização do desenho", que convida colecionadores, profissionais e amantes da arte a descobrir o panorama artístico contemporâneo – incluindo uma nova geração de artistas, devota dos grandes mestres, que se apropriou do desenho como meio privilegiado.