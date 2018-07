Um esquiador francês que esteve desaparecido durante 64 anos foi identificado pela polícia italiana depois de as autoridades terem partilhado informações da investigação nas redes sociais. Em 2005, os restos mortais do homem foram encontrados a 3 mil metros de altitude nos Alpes, na região de Aosta, Itália.

Os investigadores estimam que o homem teria 1,75 metros e entre 30 e 35 anos. Encontraram óculos, um relógio e esquis de madeira.

Por a investigação não avançar, em Junho, o procurador do vale de Aosta publicou na página de Facebook o que a polícia encontrou em 2005. O objectivo era que os leitores espalhassem a informação e contribuíssem para o apuramento da identidade do homem.

Emma Nassem ouviu a história na rádio e disse que o homem desaparecido poderia ser o seu tio Henri Le Masne, desaparecido em 1954 numa tempestade enquanto esquiava numa montanha nos Alpes. Outro testemunho importante foi o de Roger Le Masne, irmão mais novo de Henri que hoje tem 94 anos: "Eu sou o irmão de Henri Le Masne… que provavelmente é o esquiador que desapareceu há 64 anos. Ele trabalhava no mistério das finanças em Paris", escreveu Roger num e-mail enviado à polícia, citado no The Guardian.

Numa fotografia dada pela família, os óculos do Henri correspondiam aos que os investigadores encontraram. Um teste de ADN confirmou que de facto o homem era Henri Le Masne.